Genç girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Balıkesirli genç girişimci Sueda Demirci, Altıeylül Aslıhantepecik mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu işletmede coğrafi işaret tescilli Balıkesir kuzusu yetiştiriyor. Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu olan Demirci, Bakanlığın sağladığı destekle aldığı 50 koyun ve 2 koçla çiftlik kurduğunu söyledi. Uzman Eller projesine müracaat ederek Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geri ödemesiz 100 bin lira hibe alan Demirci, sürüyü 100 başa çıkardı. Süt, peynir ve yağ üreterek ekonomiye katkı sağlayan Demirci, "Genç yaşımda kendime ait bir işletmem oldu. Gece gündüz koyunlarımla ilgileniyorum. Hedefim sürüyü daha da büyütmek. Kadınlar bu işi daha güzel yapıyor. İstekliler devletin imkanlarından yararlansın" diye konuştu.

ELİF ÇELİK