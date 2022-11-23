Otomobil piyasası 1 Aralık’ı bekliyor

Otomobil fiyatlarında belirli oranda indirim sağlayacak olan ÖTV matrah artışı düzenlemesi için 1 Aralık'a tarih verilmesi, otomotiv satışlarına sert fren yaptırdı. Otomotivciler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasının ardından piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu dile getirdi. Sektör yetkilileri, piyasada daha fazla kayıp yaşanmaması için Bakan Nebati'ye çağrı yaparak, ilgili düzenlemenin ayrıntılarının zaman kaybetmeden açıklanmasını ve hemen uygulamaya alınmasını istedi.

Sektör temsilcileri, ÖTV matrah artırımının en az yüzde 100 olması gerektiği görüşünde birleşiyor. Ancak bazı sektör temsilcilerine göre, hükümetin ÖTV gelirinden bu oranda vazgeçmesi mümkün görünmüyor. Matrah artış oranı henüz bilinmediği için, fiyatları hangi miktarda etkileyeceği de net değil. Ancak uzmanlar, yüzde 100'e yakın bir matrah artışının otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 10-15 indirim sağlayacağını belirtiyor. Araştırmaya göre, piyasada ancak yüzde 7 ile 10 arasında aracın fiyatında aşağı yönlü bir hareket olabilecek.

FIRSATÇIYA GÜN DOĞDU

Bazı otomobil bayileri belirsizlik ortamından faydalanarak fırsatçılık yapıyor. Bu bayiler, tüketiciye 1 Aralık'ta otomobillere yeni zamların geleceğini söyleyerek, fiyatları yukarı çekiyor. Bir diğer iddiaya göre de bazı bayiler, mesela liste fiyatı 500 bin TL olan bir araca bir aksesuar ekleyerek, aracın fiyatını 580 bin TL'ye çıkarıyor. Bu aracı da stokta tutuyor ve satmıyor. 1 Aralık'ta matrah artışıyla fiyat inse bile konulan aksesuar ve yeni fiyattan dolayı, aracın fiyatı yine 500 bin TL'nin üzerinde kalıyor. Fiyatların düşeceği beklentisi, aracını satmayı planlayanları da harekete geçirdi. Cardata'nın verilerine göre, son üç günde online ilan sitelerinde girilen yeni araç ilanı sayısı 60 bin oldu.

100 BİN LİRAYA KADAR İNDİRİM GÜNDEMDE

ALT matraha düşen otomobillerde, yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılacak. Düzenlemeden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde. 1.600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak. Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45'lik ÖTV dilimine düşecek. Yüzde 70'lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TL'ye kadar düşecek. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat, 427 bin 750 TL'ye kadar inecek.