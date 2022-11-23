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Haberler Ekonomi Özdilek’ten Efsane Cuma ve Öğretmenler Günü fırsatları

Özdilek’ten Efsane Cuma ve Öğretmenler Günü fırsatları

23.11.2022

Özdilek’ten Efsane Cuma ve Öğretmenler Günü fırsatları
EFSANE Cuma ve Öğretmenler Günü'ne özel yüzlerce üründe geçerli olacak indirim fırsatları 1 Aralık 2022 tarihine kadar Özdilek'te misafirlere sunulacak. Sevilen markaların yeni sezon seçili giyim, ayakkabı ve aksesuarlarında 2. ürüne % 50 indirim kampanyasının yanı sıra 1.500 TL'lik ev tekstili alışverişlerine, ev tekstili alışverişlerinde kullanılmak üzere 250 TL indirimi kuponu da Özdilek'te kullanıcılarını bekliyor. Kahvaltılık gevrekler, bitki çayları, kozmetik ürünleri, el, yüz ve vücut kremleri, ojeler, saç bakım ürünleri, erkekler için tıraş bakım ürünleri ile kutu oyunlarından oluşan birçok ürün, avantajlı fiyatlarıyla kullanıcılarla buluşuyor.
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