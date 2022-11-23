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Haberler Ekonomi SOCAR Türkiye ve Turkcell’den işbirliği

SOCAR Türkiye ve Turkcell’den işbirliği

23.11.2022

SOCAR Türkiye ve Turkcell’den işbirliği
SOCAR Türkiye ve Turkcell, enerjide dijital dönüşümü sağlayacak iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Turkcell, Aliağa Yarımadasında sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak özel bir Private LTE ağı oluşturacak. SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, "SOCAR Türkiye'yi ve Aliağa'yı Turkcell'in teknolojisi ile 5G'ye hazırlıyoruz" dedi. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise enerji sektörüne örnek olacak projeyi SOCAR Türkiye ile hayata geçireceklerini vurguladı.
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