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Haberler Ekonomi Vatandaşa destek yağdı

Vatandaşa destek yağdı

23.11.2022

Vatandaşa destek yağdı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayı içinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve anaokulu yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yanık, "Ekim ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer nakdi yardımlarımızı eklediğimizde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verdik" ifadelerini kullandı.
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