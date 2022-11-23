Vatandaşa destek yağdı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayı içinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve anaokulu yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yanık, "Ekim ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer nakdi yardımlarımızı eklediğimizde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verdik" ifadelerini kullandı.

ANKARA

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