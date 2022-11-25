Balık fiyatlarından esnaf ve vatandaşlar memnun

PALAMUDUN bollaşmasıyla birlikte düşen balık fiyatları, hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı memnun etti. Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, geçen ay tanesini 35-40 liraya sattığı palamudun büyümesiyle fiyatının da biraz yükseldiğini ifade ederek, "İnşallah çinekop da bol olur bu sene. Palamut bu sene bol olduğu için diğer balıkların fiyatı düştü, vatandaşlar balığa doydu" dedi. Çömlek, bu aylarda çinekop, barbun, levrek, tekir, uskumru ve mezgit gibi balıkların daha lezzetli olduğunu ifade etti. Tüketici Ayşen Alkan ise balık fiyatlarının şu an gayet uygun olduğunu söyledi.

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