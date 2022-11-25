  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Balık fiyatlarından esnaf ve vatandaşlar memnun

Balık fiyatlarından esnaf ve vatandaşlar memnun

25.11.2022

Balık fiyatlarından esnaf ve vatandaşlar memnun
PALAMUDUN bollaşmasıyla birlikte düşen balık fiyatları, hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı memnun etti. Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, geçen ay tanesini 35-40 liraya sattığı palamudun büyümesiyle fiyatının da biraz yükseldiğini ifade ederek, "İnşallah çinekop da bol olur bu sene. Palamut bu sene bol olduğu için diğer balıkların fiyatı düştü, vatandaşlar balığa doydu" dedi. Çömlek, bu aylarda çinekop, barbun, levrek, tekir, uskumru ve mezgit gibi balıkların daha lezzetli olduğunu ifade etti. Tüketici Ayşen Alkan ise balık fiyatlarının şu an gayet uygun olduğunu söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA