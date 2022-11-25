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Haberler Ekonomi Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a düşürdü

Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a düşürdü

25.11.2022

Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a düşürdü

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 10,50'den yüzde 9'a indirilmesine karar verdi. Kuruldan yapılan duyuruda, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığı kaydedildi.

Duyuruda, 2022'nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleştiğine değinilerek, "Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı. İmalat sanayisi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkilerinin daha belirgin hale geldiği belirtilen duyuruda, güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı.

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