Yeni asgari ücrette artış beklentisi yüksek

Aralık ayında hükümet, işverenişçi örgütleri TİSK ve Türk-İş ile 2023'te uygulanacak yeni tutar için toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık başındaki randevusu öncesinde ilk hazırlıklara başladı. Bakanlık, 81 ilde yaptığı anket çalışmaları ile işçi ve işverenlere yeni tutarın ne kadar olması konusunda nabız tutarken, masaya bu istekleri içeren dosya ile oturacak. Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de işçi ve işveren tarafları arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

Asgari ücrette yaşanacak artışın enflasyonun üzerinde bir artış olacağı öngörülürken, artışın yüzdesi konusunda ise kulislerde değişik rakamlar konuşuluyor. Çıtanın işçi ve işveren arasında yaşanacak pazarlık ile ve hükümetin geçmiş dönemde olduğu gibi vergi feragatlarıyla yükseğe taşınabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan asgari ücrette refah payının da belirlenecek ücrete yansıyacağı belirtiliyor. Görüşmelerde yıllık enflasyonun üzerinde bir artışın yaşanıp işçinin enflasyonun üstünde bir zam oranı ile şubat ayında maaşını alması hedefleniyor.

SENDİKADAN YÜZDE 57 TALEBİ

BİRLEŞİK-KAMU İş Sendikası çalışanların enflasyondan korunması için asgari ücrete en az yüzde 57,4 zam yapılması gerektiğini bildirdi. 2021'de net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon verisi nedeniyle temmuz ayında bir kez daha zamlanan asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkmıştı.