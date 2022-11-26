1 milyon 392 bin 629 ögrenci borçtan kurtuldu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının e-Devlet'te başladığını bildirdi. Kasapoğlu, Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler" dedi. Yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkat çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık yükü gençlerimizin omzundan almış olduk" ifadelerini kullandı.

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