300 kovanlı arıcı 700 kişiyi yetiştirdi

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümünden mezun olduktan sonra memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde arıcılığa başlayan Süleyman Karaslan (33), bu sektöre adım atmak isteyen 700 kişinin sertifika almasını sağladı. Devletin 146 bin liralık hibe desteğiyle 300 kovana sahip olan Karaslan, "Kurslarda doktorlar, öğretmenler, imam ve özellikle de ev hanımları var. Çoğu da arıcılığa başladı, para da kazanıyorlar. Bu da benim için çok memnuniyet verici ve onların durumlarını da takip ediyorum" dedi.

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