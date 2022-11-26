İşverene destek primi verilecek

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek. Primin aşağı çekilerek eşit seviyeye getirilmesiyle işverenin EYT'lileri işten çıkarmaması teşvik edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." diye konuştu.

İŞİNE DEVAM ETTİR

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var. Bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca tazminat ödemesini işveren işçisiyle anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak hükümet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işverence hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GERÇEKÇİ BİR RAKAM OLACAK

BAKAN Bilgin, asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını dile getirdi. Bilgin, "Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek" dedi.