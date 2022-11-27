Efsane Cuma yoğunluğu hafta sonu da devam etti

İzmir'de önceki gün başlayan 'Efsane Cuma' indirimlerinin yoğunluğu dün de devam etti. Tüm Türkiye'de alışveriş çılgınlığına dönen 'Efsane Cuma' indirimlerine vatandaşlar hafta sonu da ilgi gösterdiler. Mağazalardaki birçok üründe indirimlerin sürmesi üzerine AVM'lerde ilk günkü kadar olmasa da yoğunluk yaşandığı göze çarptı. 'Efsane Kasım', 'Efsane Cuma' gibi isimlerle anılan indirim kampanyalarının bazı mağazalarda bu ayın sonuna kadar devam edeceği öğrenilirken, çoğu mağaza ise indirimleri sonlandırdı.

INDİRİMLİ HALI İZDİHAMINDA İKİ KİSİ HASTANELİK

İZMİR'DE bir halı mağazasının ucuz ürün satacağını duyan müşteriler birbirini ezdi, mağazada izdiham yaşandı. Bu sırada yere düşen 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İzmir Buca'daki bir mağaza, halılara yüzde 70 indirim yaptığını açıklayınca önünde kuyruklar oluştu. Vatandaşların bir anda giriş kapısını zorlamasıyla ortaya çıkan izdihamda, halıları hızlıca alıp çıkmaya çalışanlar arasında düşenler oldu. İnsanlardan bazıları ezilirken ya da ezilme tehlikesi geçirirken, yaralanan ve fenalık geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

MERT ALPDÜNDAR