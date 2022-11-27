Tavuk Dünyası İzmir’de beş restoran daha açacak

TÜRKİYE'DE yeme içme sektörünün öncülerinden olan ve 10'uncu yılını kutlayan Tavuk Dünyası, stratejik önem verdiği İzmir'de 5 yeni lokasyonda daha restoran açmaya hazırlanıyor. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "İzmir restoranlarımızın cirosu tüm Türkiye'deki restoranlarımızın yüzde 6.3'ünü oluşturuyor. İzmir, en fazla restoranımızın olduğu 4. şehir" dedi. Önümüzdeki dönemde Gaziemir, Bostanlı ve Çeşme'de restoran açmayı hedefleyen Tavuk Dünyası, Urla ve Seferihisar'daki araştırma çalışmalarına da devam ediyor.

CİRO'DA İZMİR ÜÇÜNCÜ ŞEHİR

İZMİR'DE basın mensuplarıyla buluşan ve 2022 yılında İzmir'deki restoranlarında 1.2 milyonu aşkın misafiri ağırladıklarını söyleyen Mumcu, "İzmir'de ilk restoranımızı 2012'de Optimum Alışveriş Merkezi'nde hizmete açmıştık. Şu anda 11 tanesi franchise olmak üzere toplam 16 restoranımız mevcut. İzmir restoranlarımızın cirosu tüm Türkiye'deki restoranlarımızın yüzde 6.3'ünü oluşturuyor ve 3. sırada. İzmir restoranları aynı zamanda 2 bin 157 kişilik oturum kapasitesiyle de Türkiye'de ikinci en büyük kapasiteye sahip şehir. Öte yandan İzmir, en fazla restoranımızın olduğu 4. şehir konumunda bulunuyor" diye konuştu.

METİN BURMALI