Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun'un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar" kapsamında, Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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