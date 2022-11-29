Bakan Nebati Al Jasser ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile görüştü. Nebati, sosyal medya paylaşımında, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştüğünü bildirdi. Nebati, "Banka ve ülkemiz arasındaki iş birliğinden memnuniyetimizi dile getirdik. Ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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