Dünya Balıkçılık Günü Çeşme’de kutlandı

DOKUZ Eylül Rotary Kulübü işbirliğinde, Dünya Balıkçılık Günü ilçede düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlandı. "Temiz Su ve Sürdürülebilir Dünya" odak noktası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde denizleri koruma, bilinçli avlanma ve su ürünlerinin işlenmesi konularına dikkat çekildi. Aya Haralambos Kilisesi'nde Akdeniz Koruma Derneği ve WWF'nin "Akdeniz'in Karşı Karşıya Olduğu Tehditler" ve "Kadın Balıkçılar" - Fotoğraf Sergisinin yanı sıra derneklerin kısa film gösterimleri yapıldı. S.S. Ildırı Deniz Yolu Taşıma Kooperatifi teknelerinin ev sahipliğinde Dünya Balıkçılık Günü Ödüllü Balık Avı Yarışması yapıldı. Ekiplerin avladıkları balıklar jüri tarafından değerlendirildi, en çok, en çeşitli ve en büyük balığı tutan takımlara ödül verildi.

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