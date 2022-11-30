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Haberler Ekonomi Ege’de tarım ihracatı 6,6 milyar dolar oldu

Ege’de tarım ihracatı 6,6 milyar dolar oldu

30.11.2022

Ege’de tarım ihracatı 6,6 milyar dolar oldu

EGE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatının yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ege'nin ülkenin tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Girit, "EİB'nin son bir yıllık verilerine göre tarım ihracatımız yüzde 17 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Fuarda karşılaştığımız yoğun ilgi 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefimize çok yaklaştığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

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