Güleroğlu: Ev ilanı ihbar sayıldığı için satışlar azaldı

Konut satışlarında fiyatlar büyük bir hızla yükselmeye devam ederken, satışların iyice azaldığı öne sürüldü. İzmir Emlak Komisyoncuları Başkanı Mesut Güleroğlu, piyasanın artık eskisi gibi olmadığına vurgu yaptı. 31 Mayıs 2022'de çıkan 538 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun da konut satışlarının azalmasında etkili olduğunu belirten Güleroğlu, "Kanun diyor ki, konutların satışı gerçek değeri üzerinden yapılacak. Mesela evinizi satışa çıkardınız, bir siteye ilan verdiniz, satış bedelini 2 milyon lira olarak gösterdiniz. Gelir İdaresi, ilanda verilen rakamı ihbar kabul ediyor ve sizin peşinize düşüyor. Aradaki farktan doğan gelir vergisini istiyor. Bu da hem alıcı, hem satıcı için sorun oluyor. Tüm bunlar yüzünden insanlar, ev satın almaktan korkar oldu" dedi.

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