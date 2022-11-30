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Haberler Ekonomi Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Harran Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

30.11.2022, 09:55

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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