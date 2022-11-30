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Haberler Ekonomi Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı için rekor başvuru

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı için rekor başvuru

30.11.2022

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı için rekor başvuru
ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurulara ilişkin bilgi verdi. Depolama düzenlemesinin enerji sektöründe çığır açtığını vurgulayan Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru geldiğini duyurdu.
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