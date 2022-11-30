Tuzla TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuç sorgulama sayfası! TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme...

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunan milyonlarca kişi kura çekimini araştırıyor. 'TOKİ Tuzla İstanbul kura çekimi nereden nasıl izlenir? TOKİ Tuzla isim listesi açıklandı mı?' soruları merak ediliyor. İşte TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme sayfası ve isim listesi...

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı yayını, TOKİ'nin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanmakta. "Canlı" sekmesi üzerinden konutların kura çekimini izleyebilirsiniz.

Aynı zamanda; internet üzerinden TOKİ'nin resmi televizyonundan da canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.