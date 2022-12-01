Asgari ücrette çalışma takvimi bugün belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin belirlenmesi için bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını dile getiren Bakan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

HAK İŞ 10 BİN TL DEDİ

Öte yandan çalışan kesimin zam beklentilerine ilişkin açıklamalar de netleşmeye başladı. HAK- İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, asgari ücretin 10 bin lira civarında olması gerektiğini söyledi. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisi nedeniyle çalışanların hayat standartlarında geriye gidiş olduğunu ifade eden Öz, "Hükümetimizin vatandaşlarımızın lehine, onların hayat standardında meydana gelen kayıpları telafi edecek şekilde tedbir almasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.