Asgari ücrette ilk toplantı bugün! Kritik saat belli oldu

Son dakika haberi... Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği 2023 yılı asgari ücret zammında maraton bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daveti üzerine Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Görüşmede asgari ücret zam pazarlığında takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sendika başkanlarını kendilerinin davet ettiğini hatırlatarak süreci konuşacaklarını söyledi.

BEŞTEPE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirdi. Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Bugün itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

SAAT 14.00'TE TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan takvim görüşmelerinde saat belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile saat 14:00'te görüşecek.

MASADAKİ RAKAMLAR NE?

Hatırlanacağı üzere asgari ücrete enflasyon nedeniyle temmuzda ara zam yapılarak 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücrete yapılabilecek olan yüzde 40'lık artışla 7 bin 700 TL seviyesinde olur. Yüzde 45 artışla 7 bin 975 TL olur. Yüzde 50'lik bir artış ile 8 bin 250 TL olur. Halktaki beklentisi ise 8 bin ile 8 bin 500 arasındaki bir rakam.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.