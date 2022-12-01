Hakimler ve Savcılar Kurulu 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır." denildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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