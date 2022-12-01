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Haberler Ekonomi İzmir’de 210 gramlık ekmeğin fiyatı 5 lira

İzmir’de 210 gramlık ekmeğin fiyatı 5 lira

1.12.2022

İzmir’de 210 gramlık ekmeğin fiyatı 5 lira
İZTO Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 210 gramı 4 lira olan ekmeğin yeni fiyatı oybirliğiyle yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu. İl Tarım Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. 210 gramı 4 liradan satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 lira olması için görüş bildirdi. Bakanlık onayının ardından İZTO meclisinde de karar oybirliğiyle onaylandı.
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