İzmirli servisçiler kooperatif çatısı altında toplandı

İZMİR Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Servisçiler Kooperatifi'nin faaliyetlerine başladığını söyledi. Başkan Mert, "10 milyon TL sermaye ile kurulan İzmir Servisçi Esnafının Kooperatifi S plakalı esnafın ekonomik olarak rahatlamasını amaçlıyoruz "dedi.

Mevcut sistemde gerek okullar ve gerekse işyeri personel taşımacılığında servisçilerin işi alan şirketlerin altında verdikleri emeğin karşılığını alamadığını dile getiren Erdem Mert, "Aracın bakımı, trafik sigortası kaskosu servisçilerimize ait. Esnafımız çok düşük ücretlerle taşıma yapıyor. Amacımız İzmir Servisçiler Kooperatifi olarak S plakalı esnaflarımızın gelirlerini arttırmak" ifadelerini kullandı.

"HERKES KAZANACAK"

"KOOPERATİF adına kurumlarla görüşmelerimiz yapılarak en uygun tarife ile işe verene ve S plaka sahibi esnafımıza kazançlarını arttıracağı fiyatları sunmak" diyen Başkan Erdem Mert, bu sistemde herkesin kazanacağını söyledi.