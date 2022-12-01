Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri de, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 21,6 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTTI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, işgücü ödemeleri ise yüzde 96,2 arttı.