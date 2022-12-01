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Haberler Ekonomi Uşak Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alıyor

Uşak Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alıyor

Uşak Üniversitesi bünyesine Destek Personel, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 26 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2022 olarak açıklandı.

01.12.2022, 11:06

Uşak Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." dedi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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