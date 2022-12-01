Ziraat Bankası’nın sendikasyon kredisi 2 prestijli ödül kazandı

Uluslararası finans yayıncılığının öncü gruplarından Global Financial Conferences (GFC) tarafından düzenlenen, finans sektörünün saygın ödüllerinden "Bonds, Loans&Sukuk Turkey Awards"ta Ziraat Bankası, "Yılın Finansal Kurumlar İşlemi"kategorisinde birincilik ve "Yılın Finansal Kurumlar Ekibi" kategorisinde ikincilik olmak üzere iki önemli ödüle layık görüldü. Ziraat Bankası, Nisan 2022 tarihinde 352,5 milyon ABD Doları ve 814 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,24 milyar ABD Doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek ülkemizde bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini sağlama başarısını göstermişti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Yasin Öztürk, "Global olarak finansal piyasaların sıkılaştığı bir dönemde Sendikasyon kredisini sürdürülebilir temalı olarak ve dev bir tutarla yenileme başarısı gösteren Bankamızın, uluslararası platformda iki prestijli ödülle takdir görmesi uluslararası itibarının teyidi olup, özellikle sürdürülebilir dış finansman alanındaki başarılarının bir göstergesidir" dedi.

Öztürk, "Söz konusu ödüllerin, ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimize verilmesi, sorumlu bankacılık yapmayı ilk günden itibaren prensip edinmiş, sürdürülebilir iş modelini benimseyen Bankamızın doğru yolda olduğunu göstermesi açısından ayrıca anlamlıdır. Bankamız, güçlü mali yapısı, finansmana erişim gücü ve yüksek kalitede hizmet verme başarısı ile ülkemiz ekonomisine çeşitlendirilmiş kaynak sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.