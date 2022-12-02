100 milyonluk yat projesi için ÇED süreci başladı

İzmir Narlıdere Belediyesi Sahilevleri'ndeki yat limanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurarak ÇED sürecini resmen başlattı. Toplam bedeli 98 milyon 740 bin TL olacak proje, yap işlet devret modeliyle yapılacak. ÇED başvurusundaki bilgilere göre, bölgede rıhtımlar ve iskelelerle yanaşma yerlerinin oluşturulacağı, ana ve tali dalgakıranlarla çalkantının engelleneceği belirtildi. Proje dahilinde 116.632,4 m3 rıhtım altı kazısı yapılacak, geri sahada stabilize kaplama alanı 56.256 metrekare, saha betonu alanı 4.186 metrekare ve toplam geri saha alanı 60.406 metrekare olacak. Proje, altyapı ve üstyapı inşaat süreleri 2'şer yıl olmak üzere toplamda 4 yılda bitirilecek.

DİĞER