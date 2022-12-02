Asgari ücret maratonu başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları asgari ücret zammı takvimini belirlemek için dün bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, resmi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık saat 14.00'te olacağını duyurdu.

'ARTIŞ HERKESİ KORUMALI'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret sürecini geçen yıl olduğu gibi 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirterek "Geçmişte asgari ücret arttığı için işçi çıkartanlar oldu, bunun önüne geçecek düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu. TİSK Başkanı Özgür Akkol da asgari ücret konusunda, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafının memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Asgari ücret zammında kasım, aralık enflasyonu kadar yüzde 122.9 olarak açıklanan ve "yeniden değerleme oranı" da belirleyici olacak. Kasım enflasyonu 5 Aralık'ta açıklanacak. Asgari ücretlinin ödemeleri, alım gücü için yeniden değerleme oranı önemli bir veri olarak masada olacak.

Uzmanlara göre, yapılacak zam yüzde 40'ın altında olmayacak. Asgari ücret yüzde 35 artarsa 7425, yüzde 40 artarsa 7700 liraya, yüzde 45 artarsa 7975 lira, yüzde 50 artarsa da 8250 lira olacak. Asgari ücretli çalışanlar için temmuzdan itibaren yıl sonuna kadar işçi başına 100 lira işveren desteği sağlandı. Asgari ücrete zamda bu desteğin devam edip etmemesi de belirleyici olacak.

Öte yandan, işçi tarafı asgari ücretin 10-13 bin TL arasında gerçekleşmesinde ısrarcı olacak. Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor. Bu durumda artışın yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.