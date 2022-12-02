Cep telefonunda klonlama dönemi artık sona eriyor

TBMM, önemli bir sorun haline gelen, yurtdışından getirilen telefonların klonlanarak kullanılmasını önlemeye dönük yasayı kabul etti. Böylece milyarlarca liralık vergi kaybının da önüne geçilmiş olacak. Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak. Böylece yurt dışından getirilen telefonların eski bir telefonun IMEI'sini klonlayarak herhangi bir vergi harca gerek kalmadan kullanılmasının önüne geçilecek.

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