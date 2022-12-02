Ticaret Bakanlığı’ndan ‘fahiş fiyat’ denetimi

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da bulunan marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde; ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket değişim tarihleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyum kontrol edildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "Değerlendirme sonucu fahiş fiyat yapıldığını tespit ederse 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uyguluyor. Bu fiyatlar 2022 yılına ait. Fiyatların güncellenmesi durumunda 2023 yılında 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır" diye konuştu.

DİĞER