Yeni Asır’dan dev tarım zirvesi

Yeni Asır Gazetesi öncülüğünde 5 Aralık Pazartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek 'Tarım Buluşması İzmir' etkinliği sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Bu yıl ilki düzenlenecek olan etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak isimlerden birisi de Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak olacak.

'TARIMDA EN ÖNEMLİ YER EGE'

Ege Bölgesi'nin tarım noktasında en önemli bölge olduğunun altını çizen Hayrettin Uçak, Türkiye'de toplam tarım üretiminin yüzde 20'ye yakının Ege Bölgesi'nde üretildiğini ifade etti. Mevcut koşullarda sürdürülebilir tarımın önemini vurgulayan Uçak, "Ege Bölgesi'ndeki üreticimiz bu konuda çok başarılı, kalıntısız üretim gerçekleştiriyor. Lakin bunu artırmamız lazım. Özellikle organik üretimi çoğaltmamız lazım" dedi. Sürdürülebilir tarım noktasında önemli adımlar da atıldığı ifade eden Uçak, "Sürdürülebilirlik noktasında neler yaptığımızı söyleyecek olursak; Türkiye'deki tarım uygulamalarından, sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen en büyük adımlardan olan İyi Tarım Uygulamaları'nın ilk günden beri tam destekçisi olduk. Küresel ekonomiyi iyi takip etmemiz ve ülkemizin de bu gelişmelere çiftçilerimizle beraber iyi adapte olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZ İYİ ÜRETİM YAPIYOR'

Birlik olarak gerçekleştirdikleri analizler sonucunda Ege çiftçisinin iyi üretim yaptığını vurgulayan Uçak "Ayrıca birliğimizin gerçekleştirdiği analizler sonucunda Ege Bölgesi üreticilerimizin iyi üretim yaptığını görmüş olduk. Fakat bu noktada yapmamız gerekenler de var. Özellikle organik üretimi çoğaltmamız gerekiyor. Bunu yaygınlaştırabilirsek eğer sürdürülebilirlik noktasında da önemli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı. Ege Bölgesi'nin tarım üretimi konusunda diğer bölgelerle ayrıştığını dile getiren Uçak, "Ege Bölgesi tarım üretiminde ciddi bir yol kat etti. İleride de bu yükselişine devam edecektir" dedi. 5 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek olan "Tarım Buluşması İzmir" etkinliğinde Hayrettin Uçak'ın yanı sıra, açılış konuşmalarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu yapacak.

MERT ALPDÜNDAR