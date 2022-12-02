Yorgancılar: Büyüme verileri beklentilerimizle uyumlu

2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesini değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, "Ekonomide küresel düzeyde yavaşlamanın hatta stagflasyon eğilimlerinin belirginleştiği, Türkiye'de ise enflasyonun her ay kendi rekorunu kırdığı bir konjonktürde üçüncü çeyrek büyüme verileri beklentilerle uyumlu gelmiştir" dedi. Üçüncü çeyrekte yavaşlama görülse de, ekonominin yüzde 3,9 oranında, yılın ilk dokuz aylık bölümünde ise yüzde 6,2 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Yorgancılar, "Sanayi sektörümüz bugün krediye erişimdeki sorunlar, maliyetlerdeki artışlar, kurun rekabetçi olmaktan uzaklaşması nedeniyle çoklu bilinmezler ile karşı karşıyadır. O nedenle de, üretimi ve istihdamı destekleyecek yeni adımlara acilen ihtiyaç bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

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