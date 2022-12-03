İşverene uygun faizli kıdem tazminatı kredisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu. Uygun koşullu kıdem tazminatı kredisi, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak devreye girecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak. İlk yıl emekli olması öngörülen çalışan sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor. Buna göre 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa, kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. EYT'lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile yüzde 50'lik ücret artışı ile toplam kıdem tazminatı faturası 288 milyar TL'yi buluyor. Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87'si özel sektörde olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatı kredisi işletmelere nefes aldıracak. İş dünyasının beklediği EYT'lilerin kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği ile ilgili çalışmalar dün itibariyle başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" dedi.

■ HAZAL ATEŞ