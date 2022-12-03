Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücretle ilgili gelişmeleri heyecanla takip ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücrette işçi kesiminin beklentisini açıkladı.



'İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM'

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirterek "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi. Gıda fiyatlarıyla ilgili de konuşan Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

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