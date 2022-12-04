Deri sektörü Antalya fuarında bir araya geldi

ANTALYA'DA, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) düzenlenen 9. Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kapılarını açan fuarı, 15 ülkeden binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, fuardaki ziyaretçi ağırlığının yüzde 70'lik bölümünü, savaş olmasına rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi. Kazakistan'dan da yoğun ziyaretçi olduğunu anlatan Gözmen, şunları kaydetti: "İstikrarlı şekilde Rus pazarında büyümeye devam ediyoruz. ABD de önemli bir pazar. İhracat fazlası veren nadir sektörlerden biriyiz. Fuarda 50 milyon dolarlık bir bağlantı gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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