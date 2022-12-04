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Haberler Ekonomi Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Galatasaray Üniversitesi'nin lisansüstü programlara öğrenci alacağı öğrenildi.

04.12.2022, 09:23

Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılında ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı II. döneminde alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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