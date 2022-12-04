‘Tarımda irade konulması İzmir için mutluluk verici’

İzmir'de yarın Yeni Asır Gazetesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan "Tarım Buluşmaları İzmir" etkinliği öncesi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Köşger, "Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesinin öncülüğünde, kamu kurumlarının, çiftçilerin, girişimcilerin, sanayicilerin, bankacıların ve diğer paydaşların bir araya gelerek İzmir Tarım Zirvesinde, tarımın geleceği için irade ortaya koymaları ve bu buluşmanın içerisinde yer almaları gerçekten şehrimiz adına mutluluk verici" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necdet Budak ise, "İnsanoğlu iklim değişikliğinin hem nedeni hem de sonucu olan tarım alanında yaşanan değişimi anlamaya, mevcut değişiklikleri takip ederek akılcı önemler almaya azami gayret göstermeli. Tarımın sürdürülebilir kılınması noktasında yeni bir tarım devrimine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

BÜYÜK KATKI SUNACAK

Tarım Buluşmaları İzmir etkinliğinin kent ekonomisi açısından yararına vurgu yapan Vali Köşger, sürdürülebilir, akıllı tarımın ve tarımda teknolojinin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Vali Köşger, "Sürdürülebilir tarım, iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetlere etkisi, sağlıklı gıdaya erişim ve bu doğrultuda ülkemizde tarımın geleceğinin ele alınacağı zirve, özü itibarıyla bizlerin de önemle üzerinde durduğumuz konularda bütün paydaşlara büyük katkılar sunacaktır. Tarım Zirvesinde; akıllı tarım, kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanılması, tarım teknolojilerinin yaygınlığının arttırılması gibi birçok konu ele alınacak. Zirvede bir araya gelecek tüm sektör bileşenlerinin iş birliği içerisinde ve gayretle İzmir'imiz için değerli çıktılar ortaya koyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ACIL ÖNLEMLER ALINMASI GEREK"

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, iklimin dünyanın 4.5 yıllık tarihi boyunca doğal bir değişim eğilimi gösterdiğini belirterek "İnsanların yerleşik hayata girmesiyle yaşanan Tarım Devrimi sürecinde özellikle dünya nüfusunun hızla artması ve 19. Yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşmenin ekosistem üzerinde olumsuz etkilerinin başlamasıyla birlikte, doğal bir süreç olarak işleyen "iklim değişikliğinde" antropojenik etkilerin hâkim olduğu bir döneme girilmiştir. İnsan kaynaklı etkilerden; doğal kaynaklarımız olan toprak ve su kaynaklarının yanlış kullanımı, bilinçsiz ve plansız uygulamalarla gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin ve bunların sonucu oluşan sera gazlarının iklim değişikliği üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır" dedi. Prof.Dr. Budak, şunları söyledi: "İklim değişikliğinde yaşanan olumsuz etkilerin doğal bir döngü olarak insan yaşamını etkilemesi de kaçınılmaz olmaktadır. İklimde yaşanan değişiklikler, insanlar açısından yaşanabilecek yerleri, doğal kaynakları, bitkilerin uygun yaşam ortamlarını, insan sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyecek olumsuz değişimlere neden olmaktadır. İklim değişikliği, insan yaşamı için elzem bir unsur olan tarımı, gıda üretimini ve gıda kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanoğlunun tarımda yaşanan değişimi anlamaya, mevcut değişiklikleri takip ederek akılcı önemler almaya azami gayret göstermesi gerek. İnsanoğlu, tarımın sürdürülebilir kılınması noktasında yeni bir tarım devrimine ihtiyaç duyuyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için ulusal politikaların üretilmesi ve bu yönde acil önlemler alınması gerekmektedir."

ZİRVE PROGRAMI

Yeni Asır öncülüğünde, İzmir Ticaret Odası merkez binasında gerçekleştirilecek olan "Tarım Buluşmaları İzmir" etkinliğinin program akışı belli oldu. Yarın gerçekleşecek program şöyle:

■ 09:15-09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI ● Ercan Demir (Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

■ 09:30-09:45 AÇILIŞ KONUŞMASI ● Mahmut Özgener (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı)

■ 10:10-10:30 ÖZEL OTURUM ● İklim Değişikliği ile Yüzleşmek ● Prof. Dr. Necdet Budak (Ege Üniversitesi Rektörü)

■ 11:00-11:15 AÇILIŞ KONUŞMASI ● Yavuz Selim Köşger (İzmir Valisi)

■ 11:15-11:25 KAHVE ARASI

■ 11:25-12:25 PANEL

● Konu: Sürdürülebilir Tarım ● Moderatör: Prof. Dr. Banu Yücel (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı) ● PANELİSTLER: Mustafa Kayhan (Et ve Süt Kurumu Başkan Vekili), Ahmet Güldal (TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü), Yener Arslan (Migros Meyve Sebze Pazarlama Müdürü), Hayrettin Uçak ( Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı), Faruk Aydın (S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)

■ 12:25-12:30 KAHVE ARASI

■ 12:30-13:30 PANEL ● Konu: Dijital Tarım ● MODERATÖR: Ejder Oruç ( Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı), Prof. Dr. Metin Turan ( Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı), Sümer Tömek Bayındır (TETA Teknik Tarım Genel Müdürü ve Tarım 4.0 Derneği Başkanı), Tülin Akın (Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortak), Dr. Erçin Güdücü (İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri), Ali Rıza Aksoy (İON Academy Kurucusu)

MERT ALPDÜNDAR