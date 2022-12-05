Bakan Varank’tan dünyanın en büyük fabrikasına ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziemir'de Ege Serbest Bölgesi'nd faaliyet gösteren ELDOR Elektronik'in fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, ELDOR Elektronik'in otomotiv endüstrisinde dünyadaki güçlü firmalardan biri olduğunu belirterek, "Burası ateşleme bobinleri üreten bir fabrika ve üretimin yüzde 100'ü şu anda ihracata gidiyor" dedi.



200 MİLYON EURO İHRACAT

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yüksek kabiliyetleri olan bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Mustafa Varank, "Bu kabiliyetleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar eliyle gerçekleştiriyoruz. ELDOR firması otomotiv endüstrisinde dünyadaki güçlü firmalardan biri. Türkiye'de 5 fabrikası var" diye konuştu. ELDOR'un geçtiğimiz yıl Türkiye'den 200 milyon Euro değerinde ihracat yaptığını hatırlatan Varank, yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımın da hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.







"TÜRK VATANDAŞLARININ İMZASI VAR"

Otomotiv endüstrisinin dönüştükçe tedarikçi firmaların da kendilerini geliştirdiklerinin ve güncellediklerinin altını çizen Varank, "Burada sevindirici olan taraf, otomotiv endüstrisinde böyle kabiliyetleri olan bir firmayı Türkiye'de misafir etmemiz ama daha da önemlisi bu şirketin geliştirdiği teknolojilerin önemli kısmında Türk imzası olması" ifadesini kullandı. ELDOR Türkiye Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar da Türkiye'ye 800 milyon liralık yatırım sözleri olduğunu belirterek, "300 milyon lirasını hayata geçirdik. Geri kalan için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.