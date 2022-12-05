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Haberler Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

05.12.2022, 10:09

Boğaziçi Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda; "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır." dedi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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