Fuat Oktay’dan kritik açıklamalar: Bütçemiz ’MMU’ ve ’KIZILELMA’ bütçesidir

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Dünyada öncü olarak birçok Avrupa ülkesinden de önce tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabulünün 88. yılı olduğunu söyleyen Şentop, "Bu ileri görüşlü ve öncü kararda emeği olan başta ilk TBMM Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün dönem milletvekillerini saygıyla ve şükranla anıyorum. Kadınların daha fazla siyasi katılımının sağlanacağı günlere doğru umutla ve kararlılıkla. Kutlu olsun." diye konuştu.

Şentop, Cumhuriyet'in 100. yılının bütçe görüşmelerinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içeriklidir. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi.

"BÜTÇEMİZ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCIYI TEŞVİK EDECEK"

Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6 A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

"ÖNCÜ VERİLER KÜRESEL ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞMEYE İŞARET ETMEKTE"

ABD Merkez Bankası Başkanı faiz artırımında yavaşlamanın bu ay içerisinde başlayabileceğini açıklamıştır. Olası bir durgunluğu dizginlemeye yönelik benzer politikaların 2023 yılında yaygınlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisi başta olmak üzere öncü veriler, küresel enflasyon görünümünde iyileşmeye işaret etmektedir. Talepteki zayıflamanın da önümüzdeki dönemde küresel enflasyonu düşürücü etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.

12 GÜN SÜRECEK

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bu süre boyunca Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek.