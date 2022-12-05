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Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel alım ilanı

Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvurular, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

05.12.2022, 09:32

Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır." denildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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