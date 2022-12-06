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Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Buna göre; istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personelinden 23 bin 585'i uzman tabip, 3 bin 224'ü tabip, 146'sı ebe olacak. Bu kritik karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gidi. İşte detaylar...

06.12.2022, 08:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

İSTİHDAM EDİLECEK BÖLÜMLER

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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