Çekirdek enflasyon da yavaşladı

MİLYONLARIN maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02'ye geriledi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyon, aylık olarak ise yüzde 3,54 artış göstermişti. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama görüldü. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 68,91 olarak açıklandı. Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "tereyağı", en çok düşen "çocuk giyimi" oldu

DÜN itibariyle en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 500 liraya çıkmış oldu. En düşük memur maaşı 9 bin 105 seviyesinde olup yüzde 30'luk artışla 11 bin 837 lira, yüzde 35'lik artışla 12 bin 292 lira olacak. Yüzde 40 artış durumunda da bu tutar 12 bin 747 liraya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Bu yıl için 3500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli oranda artış bekleniyor.

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