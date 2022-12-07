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Haberler Ekonomi 2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

7.12.2022

2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
2023 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısına yönelik karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023'te istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
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