  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu bünyesine Destek personeli, Sağlık teknikeri, Büro personeli, Koruma ve Güvenlik personeli olarak istihdam etmek üzere 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2022 olarak açıklandı.

07.12.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022, 09:22

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, " Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Aşağıda yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 40 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA