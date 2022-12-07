Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatları için büyük indirim geliyor. Yapılacak indirim sonrası Akaryakıt litre fiyatları için 9 ay önceki rakamlara geri dönülecek.

BRENT PETROL 2022 YILININ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol varil fiyatı, bugün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78,72 dolar düzeyini gördü. Böylece, brent petrol 3 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları büyük indirim geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,90 TL indirim bekleniyor.

İndirimlerin gerçekleşmesi halinde benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına gerileyecek. İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye ve İzmir'de 21,32 TL'ye gerileyecek.

Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,24 TL olacak.