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Haberler Ekonomi Öz Efeler Elektrik’ten Çine’ye GES projesi

Öz Efeler Elektrik’ten Çine’ye GES projesi

7.12.2022

Öz Efeler Elektrik’ten Çine’ye GES projesi

AYDIN'DA yenilebilir enerji sektöründe yatırımcıların çözüm ortağı olan Öz Efeler Elektrik'in Çine'de 23 bin metrekare arazi üzerine kurduğu Karanfiller GES projesi, 7 bin 776 panelden yılda 4 bin 200 megawatt elektrik üretecek. Öz Efeler Elektrik, Efeler Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11'inci sınıfta eğitim gören öğrenciler için teknik gezi düzenledi. Öz Efeler Elektrik ortaklarından İbrahim Çıbık, "Büyük bir titizlikle çalıştığımız Karanfiller GES projesinde araziyi en verimli şekilde kullandık. Bu güneş enerji santrali, Aydın'ımıza 25 yıl hizmet edecek" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR

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